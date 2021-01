Lietuva sākusi visaptveroša valsts aizsardzības plāna izstrādi

Vaicāts par šāda plāna nepieciešamību, viņš norādījis, ka par to jau tiek domāts un pašlaik tiek izstrādāta plāna koncepcija, bet piebildis, ka sīkāk par to nerunās, jo publiski tas pagaidām netiek apspriests.

Ministrs atzinis, ka būtu labi, ja šā darba koordinēšanu uzņemtos valdība, ņemot vērā, ka runa ir par starpinstitucionālu plānu, bet to darīt ir gatava arī Aizsardzības ministrija.

"Bruņotie spēki gribētu tikt pie jau saplānotajām lietām. Dažus bruņojuma pirkumus vēl neesam saņēmuši, vai, ja arī esam saņēmuši, tad neesam pilnībā apguvuši. Armijai vajag, lai tas, kas saplānots, no papīra pārceltos realitātē un viņi ar jaunu bruņojumu, jaunu apgādi varētu pilnībā darboties saskaņā ar plānoto. Tādēļ iesaukuma jautājumi jāsaskaņo, jo īpaši tādēļ, ka iesaucamo skaits jau palielināts līdz 4000 gadā. Tas var mainīties katru gadu; manuprāt jāņem vērā pat tas, kad iesaukums notiek kaimiņvalstīs un kad tur iesauktie tiek atlaisti mājās, kādi ir šie viļņi, (..) tur ir daudzas nianses," viņš spriedis.

Anušausks atzinis, ka par to jālemj Seimam un valdībai, bet norādījis, ka viņš pats šim jautājumam joprojām ir atvērts un uzskata, ka jāņem vērā militārpersonu viedoklis.

"Protams, tiesības ir vienlīdzīgas. Virsnieku korpusā ir 12% sieviešu. Starp jauniesaucamajiem, kas iet dienēt brīvprātīgā kārtā, šis procents nemitīgi aug. (..) Vai iekļaut vispārējā karaklausībā, kā, teiksim, Izraēlā, - tas arī ir diskutējams jautājums, bet mēs to nevaram noteikt no augšas. Domāju, ka jālemj arī sabiedrībai. Mēs zinām, ka viedokļi šai jautājumā ir ļoti pretrunīgi. Ja sabiedrība nolemtu, ka visiem ir vienlīdzīgas tiesības, tad jā, bet pagaidām es to neredzu. Jārunā tiklab par pienākumiem, kā par iespējām. Piemēram, daļa bruņojuma jānes uz saviem pleciem - mīnmetēji vai ložmetēji, tur vajadzīgs fizisks spēks. Tiesības varam novienādot, bet darbus armijā tik un tā nāktos dalīt," viņš skaidrojis, piebilzdams, ka sievietes aizsardzības struktūrās visbiežāk dienē kā speciālistes, jo Bruņotajos spēkos ir ne mazums administratīvu pienākumu.