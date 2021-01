Ar Covid-19 saslimušajam ģimenes ārstam noteiktas 173 kontaktpersonas

Pēc viņa paustā, pusei apzināto Jakovina kontaktpersonu tika piešķirts augsta riska kontaktpersonas statuss, kamēr pārējiem tika noteikts zema riska jeb gadījuma kontakta statuss. Patlaban tas, vai no ģimenes ārsta kāds inficējies, vēl nav zināms, norādīja Perevoščikovs.

SPKC paziņoja, ka visi pacienti, kas kontaktējušies ar šo ģimenes ārstu, tai skaitā bijuši vizītē pie ārsta no pagājušā gada 27.decembra līdz šā gada 11.janvārim ir nosakāmi par tuvām kontaktpersonām un viņiem jādodas mājas karantīnā.

Ģimenes ārstu Jakovina un Ineses Gabrānes prakse Valmierā ir slēgta. Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem, Jakovinam ir 6295 pacienti, no tiem 650 bērni. Savukārt pie Gabrānes reģistrēti 1995 pacienti, tostarp 215 bērni.

Resoriskā pārbaude ir sākta par faktu. Tāpat policija no medicīnas iestādēm pieprasīs dokumentus par to, vai ārsta rīcības rezultātā kāds no pacientiem ir inficējies ar Covid-19.