Vācu dizainers uzbūvē BMW R 18 motociklu, kas izskatās pēc mašīnas

Motocikls BMW R 18 “Spirit of Passion” no Kingston Custom FOTO: BMW Motorrad

Iedvesmojoties no trīsdesmito gadu leģendārā BMW R5, BMW Motorrad pirms gada izlaida moderno krūzeri R 18. Par bāzi ņemot to, motociklu pārbūves meistars Dirks Ēlerkings no Kingston Custom radījis unikālu braucamo, kas neatstās vienaldzīgu nevienu.