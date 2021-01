Vakcinēšana pret Covid-19 ar otro poti norit nedaudz lēnākā tempā nekā ar pirmo poti

Kopumā vakcinācijas devas pret Covid-19 saņēmuši 16 258 ārsti un ārstniecības iestāžu darbinieki, no tiem abas potes jau saņēmuši 1375 cilvēki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Kopējais veikto vakcināciju skaits ir 17 633 devu, no tām otrdien pirmo vakcinācijas devu bija saņēmuši 72, bet jau otro 1375 cilvēki.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.