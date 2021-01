Policija aizdomās par sirmgalvju aplaupīšanu Liepājā aizturējusi vīrieti

8.janvārī ap plkst.13 VP saņemta informācija par to, ka Liepājā, Centrālkapos, Klaipēdas ielā, kādai sievietei no rokām izrauta somiņa, kurā atradās maks, telefons un citas mantas. Savukārt 12.janvārī ap plkst.11.40 Liepājā, Sudrabu Edžus ielā, kāds vīrietis sievietei no rokām izrāvis somiņu, kurā atradās mobilais tālrunis.