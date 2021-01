Eduarda Pāvula ilgais ceļš Jūrmalas kāpās

Aktieris arī “Ilgajā ceļā kāpās” ar savu tēlojumu panāca, ka jau no pirmajām filmas sekundēm viņu vairs neuztvērām kā Eduardu Pāvulu, bet Jēkabu Ozolu. Un ne te tikai latviešu publika. Reiz, Pāvulam braucot Dailes teātra viesizrādēs uz Bulgāriju, robežsargs, ieskatījies kupejā, izsaucies: “Вот он сидит, хромой бандит Озолс!” (Tulk. no krievu val.: “Lūk, viņš sēž, klibais bandīts Ozols!”)

Dace Ulpe: “Filmas tapšanas laikā režisors Aloizs Brenčs bija aizvedis Eduardu Pāvulu uz medicīnas iestādi, kur tika izgatavotas protēzes. Pāvuls rūpīgi iepazinās gan ar kājas protēzes ārējo veidolu, gan to, kā tā tiek piestiprināta, kā notiek staigāšana ar protēzi. Tas bija viens no Pāvula “knifiem” visa viņa radošā mūža laikā – paturēt prātā katru sīkumu, iedziļināties niansēs. Patiesībā protēze ir puse no Jēkaba Ozola tēla. Zvejnieks, kurš nevar iet jūrā, kaut arī mīl gan jūru, gan savu darbu. Vīrietis, kurā vēl ir gana daudz vitalitātes, bet, esot invalīdam, viņam pieder vien tās sievietes uzmanība, kura nevar viņam atteikt, kura ir no viņa atkarīga – viņa kalpone. Aizejot mežā, protēze noder arī par atrunu – tās dēļ Ozols var palikt par putras vārītāju nometnē un nepiedalīties uzbrukumā ciema veikalam. Jēkaba Ozola tēls ir daudzšķautņains, nokrāsām bagāts un piesātināts. To noteikti var pieskaitīt Eduarda Pāvula izcilākajiem veikumiem uz ekrāna.”