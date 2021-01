Paldies! Vienmēr esmu centies savus ierakstus "Zelta mikrofonam" iesniegt, ne tik daudz lai sagaidītu kādu īpašu novērtējumu, bet lai piedalītos vienā no retajiem Latvijas mūziķus apvienojošajiem pasākumiem. Esmu jau kādreiz arī publiski izteicies, ka ir lietas, kas mani "Zelta mikrofona" sakarā nesajūsmina, bet, zinot, ka pats nespēju piedāvāt nekādu labāku alternatīvu, nevēlos arī neko sagandēt. Protams, ir patīkami, ja iesniegtie ieraksti ir izpelnījušies žūrijas novērtējumu un tikuši iekļauti starp pretendentiem uz apbalvojumu. Īpašs prieks man ir par Kaspara Tobja veikuma novērtējumu, albumu "Apspēlēts" iekļaujot elektroniskās mūzikas kategorijā.

Kā nosvinēju? Vienu diplomu atdevu Kasparam, kurš to ir vairāk pelnījis, un ar otru lepni paceltu galvu atgriezos mājās, kur īpašu uzmanību neizpelnījos (smejas).

Jā, pats “Apspēlēts” ieraksts tapa tikai ar domu par to, kā tas skanēs Latvijas Nacionālā teātra zālē. Gada sākumā paspējām to atvērt tā, kā bijām iedomājušies. Pēc veiksmīgā koncerta izsludinātais papildkoncerts gan pamazām aizvirzījās uz rudeni, un mums atkal paveicās. Lai arī, ievērojot tā brīža distancēšanās prasības, izpārdoto koncertu nācās sadalīt divos, tomēr paspējām tos gan nospēlēt, gan nofilmēt un padarīt pieejamus skatītājiem LMT Straume platformā. Tā kā bieži tieku aicināts muzicēt viens pats ar ģitāru, tad man iespējas sastapt klausītājus radās jau arī tad, kad koncertos varēja pulcēties vien 25 apmeklētāji. Pavasara pulcēšanās aizliegumu pīķa stundā izvēlējos eksperimentēt un muzicēt Jelgavas un Siguldas pagalmos. Vasarā, kad pulcēšanās aizliegumi tika atviegloti, paspējām gan izbraukt ikgadējo "Velomūzikas" braucienu, mainot mūziku pret naktsmājām Kurzemē, gan tiku aicināts muzicēt gana daudz un bieži. Protams, žēl, ka sagatavoto programmu "Apspēlēts" neizdevās izrādīt vasaras festivālos.

Jāsaka, kā ir, jebkurš unificēts atbalsta mehānisms nebūs ideāls pilnīgi visiem. Manuprāt, atbalsta mehānismiem jau no paša sākuma bija jābūt tēmētiem tā, lai segtu zaudējumus tiem, piemēram, mūziķiem, kuriem zaudējumi patiešām ir radušies. Pirmie atbalsta mehānismi vairāk līdzinājās sociālajiem pabalstiem mazturīgajiem iedzīvotājiem.

Pats neesmu nevienam atbalsta mehānismam pieteicies, jo ienākumus no mūzikas nekad neesmu atļāvies izvirzīt par vienīgo nodrošinājumu sev un ģimenei.

Zinot, ka ar ienākumiem no darba algas spēšu gan nosegt kredītu, gan pabarot bērnus, mūzikā varu atļauties darīt to, ko vēlos.

"Apspēlēts" ir bijis izaicinājums man pašam. Tādu to arī plānoju. Pamēģināt sevi citādāku. Gan pati elektroniskās mūzikas radīšana, gan sevis nolikšana citā ampluā uz skatuves ir mani krietni sapurinājusi. Protams, pirmais koncerts bez ģitāras bija izaicinājums, ar kuru netiku galā tik brīvi kā vēlētos. Bet man tik un tā patīk, ka varēju sevi pierunāt to paveikt. Strādājot pie izrāžu mūzikas un arī spēlējot izrādēs teātrī, esmu centies pats iegūt un pieņemt arī kādu daļu no tā, kā strādā aktieri. Lai labāk pazītu skatuvi. Nojaustu, kāpēc es uz tās esmu un ko uz tās vēlos paveikt.