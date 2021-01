SIA Stokker pārstāvis Ingus Živa: “Techno Vector 7 - V 7204 TA 4 camera darbojas ar četru 3D kameru un lāzera palīdzību - divas kameras paredzētas diviem priekšējiem spoguļiem, kurus liek uz priekšējiem riteņiem, bet sānu kameras paredzētas datu nolasīšanai no aizmugurējiem riteņiem. Haweka Axis 4000 Premium ir viens no jaunākajiem risinājumiem pasaulē. Iekārta ražota Vācijā un ir viena no populārākajām, kādu vispār pasaulē izmanto smago automašīnu saviržu regulēšanai. Paredzēta arī autobusiem, piekabēm, traktortehnikai - faktiski jebkurai lielgabarīta transporta un/vai tehnikas vienībai, bez svara ierobežojuma, līdz pat 8 asīm. Uz priekšējiem riteņiem tiek uzliktas kameras ar lāzeriem, tie dažu sekunžu laikā nolasa riteņu ģeometrijas datus no atstarojošajiem elementiem, kuri secīgi tiek uzlikti uz visām asīm, un pārsūta šos datus ar Wi-fi palīdzību. Meistars planšetē seko līdzi rādījumiem un pa soļiem izpilda regulēšanas darbības pēc nepieciešamības, saskaņā ar datora norādījumiem. Salīdzinājumā ar vecākām iekārtām, šo darbu veikšanai automašīna nav jākustina, to uzbrauc uz remontbedres un turpmākajā procesā atbilstoši mērījumiem un norādījumiem tiek nedaudz kustināta tikai auto stūre.