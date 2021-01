Pasaule kabatā ⟩ Navaļņija aizturēšana – lāča pakalpojums Kremlim

Balodis norāda, ka no politisko pozīciju viedokļa Navaļņija aizturēšana Kremlim nozīmē arī zināma lāča pakalpojuma izdarīšanu. It kā Putins nevar neatbildēt uz tik klaju kritiku un izaicinājumu savai varai, bet no otras puses atbildes reakcija arī piešķir Navaļņijam lielāku leģitimitāti un atpazīstamību. Tāpēc arī norisinās centieni viņu īpaši nesaukt vārdā un parādīt kā maznozīmīgu blogeri.