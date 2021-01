Uz vietējiem autoceļiem visā valstī apgrūtināta braukšana

LVC skaidroja, ka grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, un šādos laikapstākļos uzlabot braukšanas apstākļus uz tiem ir īpaši sarežģīti, jo kaisīto smilti no ceļa noskalo kūstošais sniegs vai lietus. Piebraukto sniega kārtu uz grants autoceļiem rievo, taču, kūstot sniegam, izkūst arī rievas. Nepieciešamības gadījumā uz vietējiem autoceļiem ceļa attīrīšana no sniega un pretslīdes apstrāde posmos, kur tas ir paredzēts, noritēs visas nedēļas garumā. Taču autobraucējiem ir jārēķinās ar sarežģīties braukšanas apstākļiem gan šodien, gan turpmākajās nedēļas dienās.

Atsevišķos posmos apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Usmai.