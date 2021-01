Arī Jelgava gatavos pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam

Pēc viņa paustā, pašvaldība nebaidīsies izcelt arī to, kas vēl pilsētā ir pilnveidojams, jo rezultātā iegūt var visas nozares - caur kultūru var attīstīt tūrismu, infrastruktūru, uzņēmējdarbību, izglītību, sportu un citas jomas.

Viens no galvenajiem pieteikuma nosacījumiem ir tā sasaiste ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, līdz ar to tiek sākts darbs pie Jelgavas kultūras attīstības programmas 2021.-2027. gadam. Programma tiek izcelta kā viens no pirmajiem ieguvumiem dalībai šajā iniciatīvā, jo, pat ja pilsēta Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu neiegūst, tai ir izstrādāts mērķtiecīgs kultūras procesu attīstības plāns.