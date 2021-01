Veidi, kā Baidens plāno veikt "kapitālo remontu" ASV ekonomikā

Stājoties amatā, viens no pirmajiem uzdevumiem, kam klāt vēlas ķerties Baidens, ir censties panākt kontroli pār Covid-19 krīzi. Lai to paveiktu, tiek plānots dubultot ātrās testēšanas staciju izvietošanu visā valstī, palielināt testēšanas kapacitāti sasirgušo mājās, kā arī algot vairāk nekā 100 000 cilvēku, kuru uzdevums būtu noteikt saslimušo kontaktpersonas.

Šis plāns paredz arī nodrošināt finansējumu valsts un vietējām vietvarām izvairīties no budžeta deficīta, aicinot Kongresu atbalstīt skolas ar visiem nepieciešamajiem līdzekļiem un nosegt daļu no Covid-19 radītajām izmaksām mazajiem uzņēmumiem.

Baidens uzsvēra, ka viņš necels nodokļus cilvēkiem, kas pelna mazāk nekā 400 000 dolāru gadā. Tomēr viņa plāns paredz celt budžeta ienākumus citos veidos, piemēram, palielināt nodokļus turīgākajiem iedzīvotājiem, ceļot nodokļa likmi no 37% līdz 39,6% - līdzīgi, kā tas bija Baraka Obamas prezidentūras laikā. Tāpat paredzēts celt korporatīvo nodokļu likmi no 21% līdz 28%. Tāpat ASV kompānijām paredzēts maksāt 21% nodokli no ārzemēs gūtajiem ienākumiem un noteikt nodokļu sodu pret kompānijām, kas pārceļ savu darbību uz ārzemēm, bet turpina pārdot produktus ASV.