Klajā nāk daudzsološās britu dziedātājas Griff jaunais singls

Griff ir dzimusi Anglijā, viņas vecāki ir jamaikiešu un ķīniešu izcelsmes. Mūzikas radīšanas prasmes apgūtas pašmācības ceļā, par to nenojaušot nedz ģimenei, nedz klasesbiedriem, kuri to uzzināja tikai tad, kad radiostacijas sāka atskaņot viņas dziesmas ("Say It Again", "Forgive Muself" un balādi "Good Stuff").