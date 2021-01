Latvijā dzīvojusī Ashnikko izdod jaunu miksteipu

"Mana darba auglis, asinis, sviedri un asaras - mans albums! Esmu tik smagi strādājusi ar to, ka šobrīd esmu šausmās, zinot, ka pasaule to klausīsies. Līdīšu ziemas miegā uz pāris nedēļām, kamēr ikviens to noklausās," tā dziedātāja.