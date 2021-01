Šajā vulkāniskajā strūklā mīt simtiem nekad neredzētu dzīvības formu

Šī dzīvnieku grupa sastāv no sena un eklektiska radību kopuma, ko dēvē par ekstremofiliem. Tie dzīvo un vairojas tādā vidē, kurā vidējais Zemes iemītnieks nespētu izdzīvot ne sekundi. Šīs radības mēdz būt mikroskopiskas, un to vidū ir arī pret radiāciju izturīgie gauskāji, spiedienu mīlošie prokarioti no Marianas dziļvagas un skābi “strebjošas” baktērijas.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, jūras biologi izmantoja attālināti vadāmu robotu, lai savāktu nogulsnes no 1800 metru liela dziļuma, kur atrodas vulkāns.