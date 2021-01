Pētīs iespēju ar jaunu ātrgaitas šoseju savienot Vangažus un Skulti

Iecerēts, ka Vangaži-Skulte autoceļš sāktos no Videzmes šosejas netālu no Vangažiem līdz aptuveni Skultei, pieslēdzoties autoceļam Tallinas šosejai, tādējādi "Via Baltica" tranzītu plūsmu novirzot prom no Baltezera un Ādažiem.