Aptauja: Pēdējā mēneša laikā sabiedrībā dominē satraukums, prieks un nomāktība

Visbiežāk - 55% gadījumu - satraukumu izjutušas sievietes, bet vīrieši to izjutuši retāk - 45%. Tāpat satraukumu kā visbiežāk izjusto emociju norādījuši jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, jo šajā vecuma grupā 62% respondentu snieguši šādu atbildi.

Arī prieku visbiežāk - 62% gadījumu - izjutuši gados jauni cilvēki no 18 līdz 29 gadu vecumam, bet daudz retāk, proti, 33% gadījumu, seniori vecumā no 60 līdz 74 gadiem. Tāpat prieku 50% gadījumu izjutuši cilvēki, kuru mājsaimniecībā dzīvo četri cilvēki, bet tikai 27% no tiem, kuri dzīvo vieni.