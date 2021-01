Plāno ieviest jaunu valsts atbalsta mehānismu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

Kā norādīja ministrijā, rezultātā tiks izstrādāts jauns valsts atbalsta mehānisms studijām Latvijas augstskolās jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, tādā veidā stiprinot sociālo dimensiju augstākajā izglītībā.

Ministrijā arī atzīmēja, ka šogad turpināsies darbs pie Latvijas zinātnes procesu pārvaldības optimizācijas, izveidojot spēcīgu un vienotu zinātni administrējošo institūciju. No 2021.gada jūlija Latvijas Zinātnes padome pārņems Valsts izglītības un attīstības aģentūras zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas. Tā rezultātā tiks pabeigts darbs pie spēcīgas un vienotās zinātni administrējošās institūcijas izveides, apvienojot esošos institucionālos resursus, pauda IZM.

Vēl ministrijā piebilda, ka pērn IZM ar Eiropas Savienības "Erasmus+ K3" programmas "Support for policy reforms" atbalstu sāka īstenot projektu "Road Map for Implementation of Institutional Assessment", kas turpināsies līdz 2022.gada vidum.