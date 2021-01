Cīņā ar Covid-19 Francija un Vācija pastiprina robežkontroli

Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos un izvairītos no jauna visaptveroša karantīnas režīma ieviešanas, Francijā no svētdienas visiem cilvēkiem, kas ieceļo ar gaisa vai jūras transporta līdzekļiem no citām Eiropas Savienības (ES) valstīm, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts iepriekšējo 72 stundu laikā.