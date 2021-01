Attālinātās mācības: trešdaļai pedagogu un piektdaļai skolēnu aizvien trūkst atbilstošas datortehnikas

Viņa arī norāda, ka mācības apgrūtina arī interneta pieslēguma kvalitāte. Ja internets pazūd, mācīties ir neiespējami. "Nenotiek stundas pat dažas. Ko es varu tajā vainot? Es taču neesmu viņam nodrošinājusi ne to internetu, ne to datoru! Ko es varu pieprasīt no vecākiem? Lai viņi pērk? Lai viņi obligāti būtu?" retoriski vaicāja Rakova.