Atjaunota daļa no vēsturiskā Gaujas – Daugavas ūdensceļa

Gaujas - Daugavas ūdensceļa 3142 metrus garais posms no Gaujas līdz Mazajam Baltezeram atjaunots laikā no 2018.gada jūnija līdz 2021.gada janvārim, un projekta kopējās izmaksas bija 3,37 miljoni eiro, to skaitā ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi 2,87 miljonu eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 0,5 miljoni eiro, informēja ministrijā.