Mazās ģildes ēkai - 155

Fotokonkursam "Mazā ģilde fotoobjektīvā" jāiesūta paša uzņemta fotogrāfija, kurā attēlota Mazā ģilde. Konkursā dalībnieki var iesniegt līdz trim fotogrāfijām, kurām jāpievieno arī nosaukums. Ja autors vēlas, var pievienot arī īsu idejas aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes. Vērtējot fotogrāfijas, tiks ņemta vērā autora radošā ideja, ieguldītā darba apjoms, fotogrāfiju oriģinalitāte un mākslinieciskā kvalitāte. Labākās fotogrāfijas tiks izstādītas no 22. februāra līdz 7. martam Mazās ģildes nama skatlogos. Fotogrāfijas konkursam iesniedzamas līdz 15. februārim.

Bērnu zīmēšanas konkursā "Skaista bilde - Mazā ģilde" aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadu vecumam. Zīmējumos attēlojama Mazās ģildes ēka, interjera, eksterjera detaļas vai to fragmenti. Zīmējumus dažādās vizuālās mākslas tehnikās iesniegt A4 un A3 formātā. Labākie bērnu zīmējumi tiks izstādīti no 8.marta līdz 21.martam Mazās ģildes nama skatlogos. Zīmējumi iesniedzami līdz 1.martam.