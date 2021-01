Dāvja Sīmaņa jaunais vēsturiskais trilleris pirmizrādi piedzīvos Roterdamā

Roterdamas starptautiskais festivāls ir viens no Eiropā būtiskākajiem kino notikumiem un šogad svin savu 50. jubileju. Tas norisināsies no 1. februāra līdz 7. februārim, pandēmijas dēļ šogad jaunā un neparastā formātā. Cenšoties ierobežot Covid-19 izplatību, Nīderlandes valdība līdz 9. februārim slēgusi visas publiskās iestādes, tai skaitā kinoteātrus, tādēļ šogad festivāla norise pilnībā pārcelta uz interneta vidi un visu filmu seansi, tāpat kā sarunas ar filmu veidotājiem un kino profesionāļu tikšanās, notiks tiešsaistē. Nīderlandes iedzīvotājiem un festivāla akreditētajiem viesiem tiks piedāvāta izvēle - vai nu skatīties filmas digitālās pirmizrādēs, kas tiecas imitēt klātbūtnes iespaidu kinoteātrī, piedāvājot tiešsaistes tikšanos ar filmas autoriem un iespēju uzdot jautājumus; vai arī iznomāt filmu straumēšanai internetā 72 stundu periodā. Dāvja Sīmaņa jaunās filmas "Gads pirms kara" pirmizrādes seanss un tiešsaistes tikšanās ar skatītājiem notiks 5. februārī plkst. 20:00.

Filma "Gads pirms kara" ir triju valstu kopražojums - ar Studiju "Lokomotīve" spēkus apvienojušas Studio Uljana Kim no Lietuvas un Produkce Radim Prochazka no Čehijas. Lietuvas pusē radošajā komandā līdzdarbojās filmas komponists Fausts Latēns - viens no ievērojamākiem Lietuvas komponistiem, kas pagājušā gada decembrī devās mūžībā. No Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Ridnova. Filma saņēmusi Nacionālā kino centra finansiālu atbalstu.