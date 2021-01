"Tīģeris" - filma, kas atklāj golfa leģendas Taigera Vuda patieso seju

Filmā, kura ir skatāma "LMT Viedtelevīzijā", iekļauti iepriekš nepublicēti mājas video no sportista bērnības, kā arī intervijas ar Vuda tuvākajiem cilvēkiem dažādos viņa dzīves periodos, atklājot viņa personības slēptākās šķautnes un sarežģīto ceļu uz sasniegumiem.

Taigers Vuds, īstajā vārdā Eldriks Tonts Vuds (Eldrick Tont Woods), dzimis 1975. gada 30. decembrī un tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem golferiem. Viņa tēvs Erls Vuds (Earl Woods) bija atvaļināts Vjetnamas kara veterāns, kurš spēlēja golfu amatieru līmenī un iepazīstināja ar šo sporta veidu arī mazo Taigeru. Kā vēlāk atzina Erls, viņa golfa karjeras beigu sākums bija brīdī, kad vienpadsmit gadus vecais Taigers viņu uzvarēja. No tās reizes tēvam golfa spēlē nekad vairs neizdevās uzvarēt dēlu. Taigers Vuds savas golfa prasmes veiksmīgi turpināja attīstīt skolas laikā, 20 gadu vecumā sasniedzot profesionāla golfa spēlētāja statusu un jau pēc gada kļūstot par visu laiku jaunāko The Masters turnīra uzvarētāju. 1999. gada sezonu golferis noslēdza ar astoņām uzvarām, un kopš tā brīža viņa karjera strauji virzījās augšup.