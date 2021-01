Levits: Radikāli samazināt esošos Covid-19 ierobežojumus būtu neprāts

Valsts pirmā amatpersona pavēstīja, ka ar Kariņu pārrunāts arī vakcinācijas process. Levits pieminēja arī to, ka vakcīnu ražotāji ir nonākuši zināmās grūtībās, solot mazināt piegādājamo vakcīnu skaitu, jo patlaban šiem uzņēmējiem nav skaidrs, kāda varētu būt Covid-19 vakcīnu ražošanas kapacitāte. Viņš akcentēja, ka solīto vakcīnu skaits tiks samazināts vienādi visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

"Es joprojām pastāvu uz to, ka no demokrātijas viedokļa tas ir ne tikai nepieciešams, bet arī iespējams. Tuvākajā laikā es sagatavošu vēstuli Ministru prezidentam, kur tiks izklāstīti argumenti un tad to varētu apspriest, skatīt koalīcijā," norādīja Valsts prezidents.