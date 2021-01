Ar vakcīnām vien nebūs līdzēts jeb kas vēl nepieciešams pandēmijas izbeigšanai

Izaicinājumi pastāv arī šajā jomā – vispirms laboratorijā ir jārada zāles, kas ir dārgs process. Pēc tam šīs zāles ir jāpadara pieejamas un pietiekami lētas. Viens no daudzsološākajiem līdzekļiem ir monoklonālās antivielas, kuras ir ļoti sarežģīti ražot un izplatīt. Līdz ar to šīs zāles ir ļoti ierobežotā apjomā, tāpat – tās ir ļoti dārgas un nav pieejamas ikvienam.

Paātrināt ceļu no laboratorijas līdz slimnīcai

Normālos tirgus apstākļos medikamentu attīstīšanas un ražošanas process nav paredzēts, lai cīnītos ar kādu slimību vienlaikus visā pasaulē. Šī ir situācija, kas piespiež radīt jaunas alianses, kas ļauj paātrināt dažādu inovāciju veidošanos, kā arī ļauj paātrināt arī medikamentu radīšanu. Tomēr tas, kas ir nepieciešams, – paātrināt medikamentu ceļu no laboratorijas līdz slimniekiem.

Tā tika dibināta jau 2010. gadā, un šī organizācija ir viena no ANO veselības organizācijām, kas ļauj radīt, attīstīt un padarīt pieejamus dzīvībai vitāli svarīgus medikamentus zemu un vidēju ienākumu valstīs. Pēdējās desmitgades laikā organizācija ir sadarbojusies ar zāļu attīstītājiem un ražotājiem. Viens no organizācijas panākumiem ir fakts, ka HIV un hepatīta C ārstēšanai ir piegādātas vairāk nekā desmit miljardi medikamentu vienības vairāk nekā 140 pasaules valstīs.