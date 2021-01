Neticams stāsts par krāpšanu, ģimeni un identitātes noslēpumiem

Pie skatītājiem nonācis aizraujošs HBO četru sēriju dokumentālais seriāls “Lēdija un Dale” (The Lady and the Dale) – stāsts par pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu amerikāņu uzņēmēju Elizabeti Karmaiklu (Elizabeth Carmichael), kura iemantoja neticamu popularitāti, pateicoties automašīnai Dale, ko ražoja viņas vadītais uzņēmums.