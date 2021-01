"Brexit": ES pilsoņiem piedāvā finansiālu atbalstu, ja tie nolēmuši pamest Apvienoto Karalisti

"Šķēršļi pieteikumu iesniegšanai un Iekšlietu ministrijas vilcināšanās ar lēmumu pieņemšanu ir būtiski faktori," uzsver Bendžamins Morgans, kurš atbildīgs par bezpeļņas organizācijas "Public Interest Law Center" ES bezpajumtnieku tiesību projektu. "Pretrunīgie signāli - pastāvīgais statuss no vienas puses un brīvprātīga atgriešanās no otras - liek skeptiski raudzīties uz valdības apgalvojumiem, ka mazaizsargāto eiropiešu tiesības pēc "Brexit" tiks aizstāvētas."

Organizācija "Joint Council for the Welfare of Immigrants" (JWCI) nesenā ziņojumā brīdinājusi, ka tūkstošiem tādos sektoros kā būvniecība, ražošana, lauksaimniecība un aprūpe strādājošo eiropiešu varētu zaudēt tiesības palikt Apvienotajā Karalistē. Tā 2020.gada sākumā aptaujāja 295 aprūpes nozares darbiniekus, no kuriem katrs trešais nezināja, ka statusa pieteikšanai ir noteikts termiņš.