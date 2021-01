Personīgu iemeslu dēļ atkāpjas Dundagas novada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks

Abas amatpersonas no amata atkāpjas saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 66.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.