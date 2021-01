Ar likuma grozījumiem mēģinās pārtraukt Petravičas sēdēšanu uz diviem krēsliem

Saeimas kārtības rullī noteikts, ka katra deputāta pienākums ir piedalīties Saeimas darbā. Taču, pildot Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra un valsts ministra amata pienākumus, kas ir vieni no nozīmīgākajiem amatiem valstī un to veikšanai nepieciešama maksimāla atdeve, Saeimas deputātam nav iespējas pilnvērtīgi piedalīties Saeimas darbā, uzsvēra deputāti, akcentējot, ka tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Saeimas kārtības rullī, lai novērstu to, ka netiek pildīti kvalitatīvi ne Saeimas deputāta, ne ministra darba pienākumi.