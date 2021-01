Motociklists mājsēdes laikā ķer adrenalīnu, aizbēgot no policistiem

Redzot policistu interesi, braucamrīka vadītājs uzdeva gāzi un pēc pāris manevriem jau bija nozudis no policistu redzeslauka. Taču policisti negaidīto sastapšanos neaizmirsa un turēja acis vaļā, līdz sniegā ieraudzīja motocikla riepu pēdas.

Tās veda uz kādu garāžu kooperatīvu, un, ierodoties tur, policisti kādā no garāžām sastapa piecas personas. Vīrieši teica, ka šajā vietā atpūšoties, un uz policijas jautājumu, vai ir no vienas mājsaimniecības, apgalvoja, ka esot sapulcējušies no divām ģimenēm.