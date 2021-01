Latvijas ieskatā pagaidu robežkontroles atjaunošana uz ES iekšējām robežām būtu izmantojama tikai izņēmuma gadījumos

Ņemot vērā minēto, ES Portugāles prezidentūra šajā neformālajā videokonferences sanāksmē aicinājusi dalībvalstis diskutēt par to, vai, nodrošinot Covid-19 cīņai ieviesto pasākumu efektivitāti, dalībvalstis redz iespēju nākamajos mēnešos drošā veidā uz ES iekšējām robežām piemērot alternatīvus pasākumus, kuriem ir mazāka negatīva ietekme uz brīvu personu kustību un preču apriti.

Tāpat dalībvalstis aicinātas diskutēt par to, vai dalībvalstis atbalstītu lielāku koordināciju saistībā ar ieteikumu par pagaidu ierobežojumiem nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šādu ierobežojumu atcelšanu.

Latvijas valdības apstiprinātā nostāja paredz, ka Šengenas zona ir uzskatāma par vienu no lielākajiem Eiropas integrācijas sasniegumiem, kas, no vienas puses, sniedz ES iedzīvotājiem iespēju brīvi pārvietoties, savukārt no otras puses, nodrošina adekvātu drošības līmeni.