Kampaņas "2 miljoni iemeslu, lai vakcinētos" laikā rosinās valsts augstāko amatpersonu potēšanu pret Covid-19

Plānā teikts, ka no 1.februāra līdz 7.februārim varētu atklāt agrīno reģistrāciju vakcinācijai pret Covid-19 vietnē "www.manavakcina.lv", kā arī sniegt sabiedrībai pārskatu par iegādātajām vakcīnām, to drošību, efektivitāti un blaknēm.

nedēļā no 1.marta līdz 7.martam plānots atzīmēt 100 000. vakcinācijas saņēmēju, bet no 8.marta - izklāstīt vakcinācijas plāna izpildes progresu.

Tikmēr nedēļā no 15.marta līdz 21.martam plānots informēt par vakcinēšanās ietekmi uz Covid-19 saslimstības rādītājiem, nedēļu no 22.marta līdz 28.martam veltīt biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcinācijas procesu un uzklausīt ģimenes ārstu atziņas, bet no 29.marta pievērsties Latvijas pieredzei jautājumā par to, vai vakcīnas izraisa blaknes.