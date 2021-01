Šobrīd atkal novērojams neliels saslimstības ar Covid-19 pieaugums

SPKC arī novēro, ka pieaug ievesto gadījumu skaits jeb saslimšanas gadījumi, kur inficētais cilvēks Latvijā ieradies no ārvalstīm. Aizvadītā gada pēdējās nedēļās tie bija vidēji 45 gadījumi nedēļā, bet šī gada pirmajā nedēļā Latvijā reģistrēti 70 saslimušie, kas atgriezušies no ārvalstīm. No visiem ievestajiem gadījumiem 25 inficētie cilvēki bija ieradušies no Apvienotās Karalistes, astoņi - no Vācijas, septiņi - no Krievijas, bet pārējie no citām valstīm.