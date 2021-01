"Muzikālās bankas" finālšovā noskaidro vērtīgāko popdziesmu

Apbalvošanas ceremoniju vada ētera personība Jānis Krīvēns jeb "Krivenchy", bet scenāriju veidojis humorists Edgars Bāliņš. Savukārt uz skatuves kāpa pašmāju iecienītākie mūziķi un to apvienības, tostarp dziedātāji Intars Busulis, Dons, apvienība "Tautumeitas" un "Musiqq", dziedātāji Ivo Fomins, Aminata, Samanta Tīna, grupas "Carnival Youth", "Astro’n’out" un "Sudden Lights", kā arī citi mākslinieki. Radio klausītājiem "Muzikālās bankas" tiešraidi komentēs "Latvijas Radio 2" (LR2) ētera personība Baiba Palkavniece.

Ekspertu padomē darbojās neatkarīga un starptautiska žūrija: dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents "ansis", operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības "LaIPA "izpilddirektore Liena Grīna, "Sony Music Baltic" pārstāvis, grupas "Ewert and The Two Dragons" menedžeris Tomass Oljums, kā arī Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras "M.P.3" vadītājs Vaidas Stackevičius.