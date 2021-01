Nedēļas horoskops

AUNS Šonedēļ visu vajadzētu darīt ar dubultu piesardzību, jo iespējamas gan neuzmanības kļūdas, gan arī kāda centieni apkrāpt tevi. Ja apstākļi to ļauj, atliec apjomīgu finansiālu un juridisku darījumu kārtošanu uz citu nedēļu. Attiecībās ar līdzgaitniekiem centies saglabāt draudzīgu, izpalīdzīgu nostāju, atturies no kritizēšanas, pamācīšanas nevietā. Mīlas dzīvē netrūks jautrības, kaisles uzplūdu. Nav izslēgts, uzplaiksnīs arī greizsirdības liesmas.

VĒRSIS Lieti noderēs tava praktiskā, piezemētā daba. Pratīsi veiksmīgi tikt galā ar saimnieciskiem un organizatoriskiem pienākumiem. Tuvākie kolēģi būs gatavi izpalīdzēt grūtākā brīdī, kas ievērojami atvieglos ikdienas gaitas. Mājas dzīvē daudz kas būs atkarīgs no spējas pielāgoties tuviniekiem. Ja kāds no ģimenes locekļiem kļūst pārāk kaprīzs, centies uz to norādīt smalkā veidā, jo asi pārmetumi var radīt tikpat šerpu pretreakciju.