Svētdien Latvijā saņemtas ziņas par 411 jauniem Covid-19 saslimšanas gadījumiem un septiņiem mirušajiem

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 66 652, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1202.

Svētdien stacionēti 70 jauni Covid-19 pacienti, bet izrakstīti - 17, tādējādi kopā stacionāros patlaban ārstējas 1097 pacienti, no tiem 109 ir smagā stāvoklī, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, pieaudzis divdesmitgadnieku skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu - no 14 uz 21 pacientu. Turpina pieaugt pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar smagu slimības gaitu, un to vidū līdz trim pacientiem pieaudzis trīsdesmitgadnieku skaits, bet septiņdesmitgadnieku skaits pieaudzis no 16 uz 22 pacientiem.