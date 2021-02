Izrādās, ka pasaulē mazākajam reptilim ir relatīvi milzīgas ģenitālijas

Iepazīsties - “brookesia nana”, ārkārtīgi sīks īpašas hameleonu sugas pārstāvis no Madagaskaras ziemeļu lietusmežiem. Zinātnieki pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Scientific Reports” , aprakstījuši šīs hameleonu sugas mātīti un tēviņu. Zinātniekus pārsteidza tēviņa pamatīgais dzimumorgānu izmērs.

Dzīvnieks ir tikai 13,5 milimetrus garš, mērot no tā degungala līdz kloākai. Šis pieaugušais tēviņš ir mazākais pieaugušais reptilis, kas jebkad aprakstīts. Patiesībā šis tēviņš ir mazāks par pētījumā aprakstīto mātīti, kas no degungala līdz kloākai ir 19,2 milimetrus gara. Tā ir ne vien garāka par savu partneri, bet arī nedaudz garāka par Karību gekonu “sphaerodactylus ariasae”, kas pašlaik ir mazākā reptiļu mātīte pasaulē.

“Ņemot vērā, ka kopējais ķermeņa plānojums ir relatīvi līdzīgs zīdītājiem un cilvēkiem, ir aizraujoši redzēt, cik ļoti miniatūri šie organismi un to orgāni var kļūt,” izdevumam “Live Science” komentēja pētījuma galvenais autors Frenks Glovs.

FOTO: Glaw et al., Scientific Reports, 2021

FOTO: Glaw et al., Scientific Reports, 2021

Tiesa, ne visi orgāni šiem dzīvniekiem ir atbilstoši miniatūri. Ķirzaku un čūsku tēviņiem ir reproduktīvo orgānu pāris – divas cauruļveidīgas ģenitālijas, kas paliek tēviņa ķermeņa iekšpusē līdz brīdim, kad pienācis laiks pāroties. “Brookesia nana” šie orgāni ir 2,5 milimetrus gari, kas ir 18,5% no visa tā ķermeņa garuma.

Pārsteidzoši, bet tā nav neparasta īpašība šo sīko dzīvnieku vidū, rakstīts pētījumā. Ģenitāliju garums šiem hameleoniem svārstās no 6,3% līdz 32,9% no to kopējā ķermeņa garuma.