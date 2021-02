ZVA: "AstraZeneca" vakcīna ir droša un sniegs aizsardzību arī cilvēkiem pēc 55 gadu vecuma

ZVA skaidro, ka Latvijas Imunizācijas valsts padomes eksperti rekomendē "AstraZeneca" vakcīnas lietošanu Covid-19 slimības novēršanai visu vecuma grupu cilvēkiem, sākot no 18 gadiem.

Aģentūrā pauž, ka, lai gan klīniskajos pētījumos apmēram iegūtie dati par vakcīnas ietekmi uz cilvēkiem virs 65 gadu vecuma vēl nav pietiekami, aizsardzība ir sagaidāma, ņemot vērā šajā vecuma grupā novēroto imūno atbildi un ar citām vakcīnām iegūto pieredzi. "Tā kā ir iegūta ticama informācija par drošumu šajā pacientu grupā, EZA zinātniskie eksperti uzskata, ka šī vakcīna var tikt lietota arī gados vecākiem pieaugušajiem. Plašāka informācija tiek gaidīta no pašreiz noritošajiem pētījumiem, kuru dalībnieku vidū ir lielāka daļa gados vecāku personu," norāda ZVA.

Kā vakcīnas biežākās blaknes ZVA nosauc sāpes un jutīgumu injekcijas vietā, galvassāpes, nogurumu, muskuļu sāpes, vispārēji sliktu pašsajūtu, drebuļus, drudzi, locītavu sāpes un sliktu dūšu. Šīs blakusparādības skāra vairāk nekā vienu no desmit vakcinētajām personām, bet vemšana un caureja tika novērota mazāk nekā vienai no desmit personām. Savukārt samazināta apetīte, galvas reibšana, svīšana, vēdera sāpes un izsitumi attīstījās mazāk nekā vienam no 100 cilvēkiem. Vakcinētajām personām ir novērotas alerģiskas reakcijas.