Nanda Milbreta savā debijas grāmatā “Kommunalka Child” stāsta Rietumu pasaulei, kā bija būt bērnam Padomju Savienībā. Kā bija dzīvot komunālajā dzīvoklī. Kā bija iet skolā, kur skolotāji klasesbiedrus apsaukā un sit pa pirkstiem. Viņas stāsti ir naturālistiski atklāti un emocionāli jaudīgi.

Bet ikdienā Nanda ir māksliniece, kas studējusi Latvijā, Francijā un Nīderlandē, dzimusi un augusi Rīgas centrā, bet šobrīd dzīvo Nīderlandē.

Un nē, viņas vārds nav pseidonīms.

Kā tu nonāci līdz grāmatas idejai?

Tas sākās pirms pieciem gadiem. Man bija depresija. Daļēji depresija bija saistīta ar situāciju ģimenē. Man bija ļoti stingri vecāki. Lai vai kā es centos, nekad nebija gana. Cik daudz tu vari kaut ko mēģināt darīt, lai dabūtu to atbalsi, lai dzirdētu, ka tagad tu esi okay tāds, kāds tu esi? Jau gadiem aktīvi gāju uz jogu un domāju, ka ar jogu visu var panākt. Reiz es jogas sesijā pilnībā izjuku. Kaut ko tādu nekad dzīvē nebiju izjutusi. Pēc sarunas ar jogas instruktori sapratu, ka ne vienmēr pats visu var atrisināt, tāpēc sāku iet terapijā. Terapijas periodā man bija jāpieraksta atmiņas par bērnību. Manas sarunas ar psihologu bija holandiski, taču atmiņas pierakstīju angļu valodā. Tās apkopoju zilā kladītē un papildināju ar maziem, krāsainiem zīmējumiem. Katru reizi, pašķirstot šīs lappuses, bija pozitīva sajūta. Kaut kādā veidā, uzrakstot to visu, kas bija noticis, es varēju no tā attālināties un paskatīties no malas. Kad terapija beidzās, kā aiz paraduma atmiņas joprojām turpināja nākt.

Reiz es gatavoju performanci ar stāstu par mīlestību no pirmā skatiena, iedvesmojoties no savām dienasgrāmatām. Runājot ar pasākuma kuratori, pastāstīju, ka strādāju pie projekta, pie grāmatas, kurā rakstu par bērnību Padomju Savienībā. Tajā laikā man jau bija nosaukums “Kommunalka Child”. Vārdu “komunalka” viņa nebija dzirdējusi, viņa par tādu fenomenu nezināja. Grāmata tapa ar domu, ka rakstīšu par dzīves lietām, kuras mēs visi jebkurā pasaules malā zinām, – mēs uzaugam, ēdam, guļam, mazgājamies, kaut kur dzīvojam… Domāju, rakstīšu tādā veidā, lai vienkārši izveidotu nezinātājam attēlu par to, kā tas bija pie mums.

Par Padomju Savienību ir rakstīts daudz, bet tie ir vienmēr nopietnie, politiskie gabali. Bet aiz visas politikas ir visparastākie cilvēki.

Grāmata nebija domāta par mani vai manu ģimeni. Tā kā es piedzimu 1983. gadā, tad man izdevās piedzīvot pēdējo nepilno desmitgadi, un man par to ir atmiņas. Caur bērna acīm mēģināju aprakstīt pasauli, kāda tā bija, nevienu netiesājot par to, kas ir darīts.

Bet tas ir tavas bērnības stāsts, tajā nav nekā izdomāta?

Jā. Visi stāsti ir īsti, tikai nomainīju varoņu vārdus. Domāju – es rakstu Rietumu pasaulei, bet ja nu kāds Latvijā to izlasīs, negribas, ka bez grāmatā pieminēto cilvēku piekrišanas kaut ko uzrakstu, par ko viņi negribētu, lai rakstu. Galu galā Latvijā visi cits citu pazīst, tāpēc pat baidījos pieminēt adresi, kurā uzaugu.

Nanda Milbreta FOTO: No personīgā arhīva

Tu ļoti atklāti raksti par saviem vecākiem un viņu dzīves izvēlēm. Tas ir ļoti drosmīgi. Vai tas tev kā viņu bērnam nebija pārāk grūti?

Situācija ar vecākiem ir tas iemesls, kādēļ mana depresija sākās. Izejot terapiju, man izveidojās daudz pilnīgāka bilde nu jau ar pieauguša cilvēka acīm, kādos apstākļos viņi dzīvoja un kāda bija situācija mājās. Dzīve komunālajā dzīvoklī nekad nebija mierīga. Zinot, ka vienmēr kāds var nostučīt, viņiem nekad īsti nebija iespējas atslābināties. Maniem vecākiem tādas drošās vietas nebija. Esot pieaugušai, zinu, ko nozīmē būt tuvu izdegšanai. Tu vienkārši kļūsti diezgan agresīvs, tā ir pašaizsardzība. Ar terapijas palīdzību varēju saprast, kāpēc viņi ir darījuši kaut kādas lietas. Es nesaku, ka tas ir pareizi. Bet es varēju viņus izprast. Tāpēc arī rakstīju tā, kā tas bija. Ar tēvu es runāju par to, ka rakstu grāmatu, ar mammu nē. Man varbūt nebija tā siltākā ģimene, bet es zinu, ka mani vecāki ļoti centās, viņiem bija ļoti svarīgi, lai mēs iegūtu labu izglītību, un viņi deva man iespēju apgūt mūziku. Man vēl paveicās piedzimt Padomju Savienības beigās; redzot to visu ārprātu, bet pieaugot un pilnveidojot sevi ārzemēs, es varēju tikt pāri pagātnes traumām, kamēr tiem, kas tajā sistēmā ir pilnībā uzauguši, gan iemācīto domāšanu, gan paradumus un skatījumu uz dzīvi nav tik vienkārši mainīt.

Kā tu spēji atcerēties smalkas detaļas, sīkumus no bērnības?

Mans tēvs bija dokumentālā kino operators, un arī mana māte strādāja kinostudijā. Abi mani vecāki bija labi vērotāji. Varbūt caur viņiem iemācījos lietas vērot. Jau mazai esot, bija sajūta, ka dzīvoju filmā un visu vēroju. Bet par sīkumu atcerēšanos – es domāju, ka mēs visi ik pa brīdim atceramies lietas no pagātnes, tikai to īso mirkli tikpat ātri palaižam garām. Varbūt, kad pamani kāda auduma tekstūru, tas pēkšņi atgādinās par kleitiņu, par ko biji aizmirsusi, un tā kleitiņa - piedzīvoto. Es tādas atmiņas pierakstīju. Savācu n-tās lapas ar maziem sīkumiņiem. Palēnām tie lipa kopā vienā stāstiņā. Bet pagāja pieci gadi, lai to uzrakstītu. Manā ģimenē nebija fotoalbuma. Šeit, Nīderlandē, man bija līdzi kādas astoņas fotogrāfijas no bērnības. Man pat nebija nekāda vizuālā materiāla, kur smelties atmiņas. Bet Padomju Savienībā, tā kā slavenajā filmā “Likteņa ironija jeb vieglu garu!”, visiem bija vienādas lietas. Ja es pasaku “dzeltena plastmasas mašīna ar baltiem ritenīšiem”, tu zināsi, tieši kura. Ja tev mājās tāda nebija, tad varbūt kaimiņam bija. Tādā veidā varēju internetā atrast fotogrāfijas, kas man atsauca atmiņā kādas lietas vai manas atmiņas apstiprināja.

Pastāsti par savu oriģinālo vārdu, kas itin nemaz neskan latviski, tomēr nav pseidonīms, kā maldīgi varētu šķist.

Vārdu Nanda mana mamma bija redzējusi kaut kādas filmas gala titros, ko viņa bija kaut kur nelegāli noskatījusies, un viņai tas vārds iepatikās. Mani gaidot, vai kad es piedzimu, viņai bija sajūta, ka būšu slavena un mans vārds būs uz lieliem plakātiem, tāpēc viņa uzskatīja par svarīgu dot man vārdu, kas būtu skanīgs, skaists un dažādās valodās izrunātos vienādi. Tas ir tas, ko viņa man vienmēr stāstīja. Latvijā es vienmēr biju vienīgā Nanda, bet, kad atbraucu uz Nīderlandi, aizejot uz festivālu, kur man bija jāuzstājas, ieraudzīju meiteni ar trompeti un šiltīti, uz kuras rakstīts Nanda. Man toreiz bija 22 gadi, un es pilnībā sastingu, piegāju viņai klāt un teicu: “Es esmu Nanda, tas ir mans vārds.” (Smejas.) Mans vārds, pat bez uzvārda, ir mana identitāte. Nekad pagalmā nebija nevienas citas Nandas. Šeit (Nīderlandē – aut.) tas ir normāls vārds.

Un uzvārds – mans vecaistēvs bija aktieris, no tēva puses visa ģimene ir radoša.

Kā nonāci Nīderlandē un kādēļ esi izvēlējusies tur palikt? Grāmatā ir daudz patriotisku brīžu – Baltijas ceļš, barikādes…

Es tos brīžus piedzīvoju ļoti spēcīgi, jo mans tētis visur bija klāt un to visu filmēja. Un viena no manas bērnības traumām bija bailes, ka mans tētis varētu nomirt. Tagad, kad janvārī tas notika (Nandas tēvs, operators Jānis Milbrets, miris 2021. gada janvārī – aut.), tika rādīta filma “Vēsture aiz kadra. Kino” Barikāžu trīsdesmitgades atceres dienai. Tā bija tieši par barikādēm. Klausoties šīs filmas intervijas ar manu tēti un viņa kolēģiem, sapratu, no kurienes bailes par tēva zaudēšanu ir nākušas. Tās radās tieši barikāžu dēļ. To laikā tika nošauti divi tēta kolēģi. Bija tanki, bija šaudīšanās, tas ļoti spēcīgi manī palika. Es sapratu, ka tētis var iziet ārā ar kameru un neatnākt mājās. Man tagad ir sēras, bet nav tā trieciena, kas būtu bijis, ja nebūtu ar to visu jau strādājusi pirms tam terapijā. Ikvienam varu ieteikt terapiju. Negaidi, kad pienāks smagais brīdis.

Nanda Milbreta paraksta savas grāmatas FOTO: No personīgā arhīva

Kāpēc Nīderlande? Vispirms pabeidzu Latvijas Kultūras akadēmiju, pēc tam mēģināju stāties darbā, bet mani nekur neņēma. Bet tajā pašā laikā es arī nezināju, ko īsti meklēju.

Sāku domāt – kas tagad būs? Kas ir tā dzīves esence – apprecēties un radīt bērnus, lai viņi tālāk to visu turpinātu no jauna?

Kāpēc tad es studēju? Vienmēr dzīvoju ar domu, ka pēc mācībām sāksies tā īstā dzīve, kaut kas liels un aizraujošs. Gribēju redzēt pasauli. Izdomāju meklēt iespēju pastrādāt ārzemēs par brīvprātīgo. Aizgājām ar draudzeni uz interneta kafejnīcu. Un viņa vienā brīdī saka: “Nanda, es atradu skolu! Perfekti priekš tevis un manis!” Mana lielā kaisle vienmēr bijusi mūzika, un viņa atrada skaņu ierakstu programmu man, un sev - kino. Mūs pieņēma. Aizbraucām uz Franciju. Kamēr biju Parīzē, viņai nedēļas nogalē atbrauca draugi no Latvijas, un viņi ar mašīnu aizbrauca uz Hāgu, Nīderlandē. Tur viņa iepazinās ar puisi, kurš pastāstīja par savu skolu Hāgā. Viņš uz mazas papīra strēmelītes uzrakstīja tās skolas mājaslapas adresi. Tā nu es pieteicos jaunām mācībām, un mani uzņēma. Man tad bija jau divi bakalauri, domāju, ka man vairs it kā trešo nevajag, bet ziņkāres pēc aizbraukšu uz gadiņu, lai redzētu jaunu valsti, iemācītos jaunu valodu un redzētu, kā tad mācības notiek tur. Man Nīderlandē ļoti iepatikās. Esot Mākslas akadēmijā, neviens nekad neskatās, kā tu esi ģērbts. Visi strādā ar netīriem materiāliem, neviena caca apkārt nestaigā, vari būt tāds, kāds esi. Tas man deva tādu brīvības sajūtu, kādu Latvijā nekad nebiju izjutusi. Vienmēr, kad atbraucu uz Rīgu, jūtu, ka mani noskenē no galvas līdz kājām. Un, esot Latvijā, es arī atsāku to darīt. Tā nemitīgā vērtēšana ir ļoti smacējoša. Nīderlandē es varu būt es pati. Nīderlande ir ļoti internacionāla, mēs visi esam no kaut kurienes, tur nav viena standarta. Studijās arī iepazinos ar savu draugu, ar kuru esmu kopā.

Lai gan vidusskolā biju patriote līdz kaulu smadzenēm, kā mana māte teiktu, vienā brīdī sapratu, ka man Latvijā ir par šauru.

Aprakstītās epizodes atgādināja sen aizmirstus brīžus no ikdienas. Neticami, ka ir pagājuši vien 30 gadi, jo astoņdesmito beigas, deviņdesmito sākums šķiet kā cita pasaule. Uz grāmatas vāciņa rakstīts, ka tava māte teica, ka tu piedzimi tik laicīgi, lai sajustu padomju garšu, un tik vēlu, lai tā tevi nesabojātu. Ko par lasīto saka nīderlandieši un tavi draugi no citām valstīm? Pilnīga eksotika?

Hāgas avīzes rakstā bija minēts, ka daudzas lietas, kā, piemēram, nabadzība un centieni iztikt ar mazumiņu, ko aprakstu grāmatā, ir tā kā Nīderlandē piecdesmitajos gados. To pašu man teica arī mans bijušais pasniedzējs, kam nu jau pāri septiņdesmit gadiem. Tā ka tie, kas tolaik auguši Nīderlandē, var tādas lietas atpazīt no savas bērnības vai no savu vecāku vai vecvecāku stāstiem. Es gan nezinu, cik normāla bija bērnu pēršana Nīderlandē vai Latvijā. Kad runāju ar klasesbiedriem no liceja, izrādās, ka ne visus mājās pēra. Audzinot savu bērnu, man sariešas asaras acīs, domājot par to, ka mani pēra, – kā var tādu mazu mīļu kunkulīti sist? Par kaut ko, kas nejauši gadījies… Pat ja viņš to tīšām dara, viņš mācās. Par laimi, mūsdienās pastāv lielāka sapratne par to, ka ar sišanu var tikai iebiedēt un pazemot, bet ne kaut ko palīdzēt saprast vai iemācīt.

Grāmata sākas ar nodaļu par tavu tēvu. Jānis Milbrets bija operators Rīgas Kino studijā, vienīgais, kas nofilmējis Ļeņina statujas demontāžu Rīgā. Vairākkārt uzsver, cik ļoti esi lepojusies ar viņa drosmi - viņš kopēja filmas, kuras cenzūra lika iznīcināt, iemūžināja barikādes.

Es mēģināju radīt godīgu attēlu par tēti, kādu es viņu pazinu kā viņa meita. No vienas puses, man vienmēr bija bail no viņa, viņš bija tas bargais. Bet tajā pašā laikā viņš varēja izrādīt savu mīlestību. Nekad nezināju, kuru tēti dabūšu. Es nevarēju viņu izprast. Viņš bieži stāstīja par nelegālajām lietām, kuras darīja cenzūras laikā, un man vienmēr bija satraukums par viņa drošību. Bet tajā pašā laikā man bija arī liels lepnums par to, cik ļoti viņam padomju sistēma riebās un ar kādu drosmi viņš dumpojās, jo tik ļoti gribēja redzēt brīvu Latviju. Tā ir tāda sakritība, ka mana grāmata tika izdota tikai dažas nedēļas pirms viņa aiziešanas.

Jānis Milbrets FOTO: publicitātes

Kādas bija tavas attiecības ar tēvu pieaugušā vecumā?

Līdz trīsdesmit gadu vecumam manī bija bailes, ka viņš jebkurā brīdī var pateikt bargu vārdu. Viņš uzskatīja, ka viņam vienmēr taisnība. Vienmēr. Jo, tā kā es biju jaunāka, man nevarēja būt taisnība. Tāda veco laiku domāšana. Kopš aizbraucu uz ārzemēm, bieži netikāmies, bet, kad atbraucu no Nīderlandes brīvdienās, viņam vienmēr bija prieks mani redzēt, bija uzklāts galds, un tu – lielais notikums. Bet tad… Kad man uznāca depresija, tas bija pēc pēdējā brauciena uz Latviju, nebiju pēc tam bijusi četrus vai piecus gadus Latvijā un mums nebija nekāda kontakta, viņš arī nezināja, ka man ir bērniņš. Kad viņš man 2019. gada novembrī piezvanīja, dzirdēju, ka viņš ir ļoti novecojis. Pārsteidzoši – piecu gadu laikā. Atlidoju uz divām naktīm, ar viņu tikos un teicu, ka rakstu grāmatu un man ir jautājumi, jo mēs nekad ģimenē ne par ko nerunājām. Es arī pateicu, ka man ir dēls, noraudājāmies…

Tēvs paguva izlasīt tavu grāmatu?

Es viņam nosūtīju grāmatu. Rakstot grāmatu, man bija bailes, ka tētis varētu nomirt. Gribēju to pabeigt, kamēr viņš vēl ir dzīvs. Pēdējā tēva bildē, kas man ir telefonā, viņš tur rokās manu grāmatu. Viņš smaida un ļoti lepojas, redzot uz tās manu vārdu un uzvārdu, kas viņam vienmēr bija svarīgs. Redzot tēvu turam rokās manu grāmatu, jutu lepnumu, jo bija sajūta, ka beidzot pievārēju savas dzīves lielākās bailes, ka beidzot stāvu tām pāri. Man bija tāds gandarījums, lai gan tajā pašā laikā arī satraukums par to, ko viņš, lasot grāmatu, par mani uzzinātu. Pašu grāmatu viņš nepaguva izlasīt, tikai to izšķirstīt, un viņam patika zīmējumi. Tāpēc grāmatu es viņam iedevu līdzi.

Foto: Ilustrācijas grāmatai "Kommunalka Child".

Tu arī grāmatā raksti, ka dzīvoji bailēs zaudēt tēvu, skumi pēc viņa, arī dzīvam esot. 1991. gada 20. janvārī, kad nošāva operatoru Andri Slapiņu un ievainoja Gvido Zvaigzni, kurš nomira pēc divām nedēļām, tavs tēvs ienāca pie jums, trim meitām, pateikt arlabunakti, jo viņš bija plānojis doties filmēt notiekošo. Likteņa piespēļu pēc viņš tomēr nedevās…

Manās atmiņās viņš gāja. Un vienā brīdī ieskrēja mamma istabā un teica: “Lūdzu, neej! Ja nepārnāksi, nevarēšu viena uzaudzināt bērnus.” Un mana jaunākā māsa teica, ka viņam piezvanīja un teica, lai neiet. Bet filmā “Vēsture aiz kadra. Kino” mans tētis pateica, ka viņš tur bija, viņš tajā naktī filmēja un gribēja pat iet uz Bastejkalnu, un kāds viņam pateica: “Neej! Tur šauj, bet tev mājās ir mazi bērni.” Viņš bija gana tuvu, lai pat redzētu nošauto operatoru, kuru vilka prom no tās vietas. Dzirdot šos vārdus no viņa intervijas filmā, sapratu, no kurienes man nākušas šīs bailes. Bērni jau daudz ko jūt. Pat ja viņš mums, bērniem, nepateica, par redzēto, viņš varbūt daudz vairāk aptvēra dzīves trauslumu.

Nanda Milbreta FOTO: No personīgā arhīva

Tu piedzimi kā otrā trīs bērnu ģimenē, bet māte reiz tev atzina, ka vēlējās tikai vienu bērnu… Grāmatā vairākās epizodēs atklāj, ka bērni mammai bija vairāk kā apgrūtinājums, ne prieks. Kā atradi spēku atklāt tik jaudīgas nianses, zinot, ka mamma pēc tam lasīs?

Es ceru, ka viņa neizlasīs. Kad rakstīju grāmatu, tā nenāca no nosodīšanas vai dusmām. Terapija man palīdzēja mātes situāciju mazlietiņ labāk izprast. Mana māte nedabūja sevi pilnveidot tādā veidā, kā gribēja. Un tad tu izgāz dusmas un pasaki tos nepareizos vārdus tam, kas, tev šķiet, ir iegansts. Ne jau es pieteicos, viņa to izvēlējās. Protams, man bērnībā bija sāpīgi tās lietas dzirdēt, bet tāpēc kaut kādā ziņā es varu tam pateikties, jo tas bija dzenulis pierādīt - tu vēl leposies, priecāsies, tev būs iemesls ar paceltu galvu pateikt: “Nanda ir mana meita!”

Mūzika un māksla. Abas tavā dzīvē vienlīdz svarīgas?

Dzīvē nevienu izvēli nenožēloju, tomēr palikusi sāpe, ka neaizgāju pa mūzikas līniju. Bet tajā pašā laikā, jau Francijā studējot skaņas ierakstu, atklāju, ka var taisīt mūziku ar skaņām. Tieši tur uzzināju par Musique Concrète (konkrētā mūzika – aut.), komponēšanu ar skaņām – šņācoša lokomotīve, čīkstošas durvis, un tad visu šo skaņu manipulēšana ar dažādiem skaņu efektiem, paātrināšana, palēnināšana, atskaņojot no beigām. Tur arī cēlusies samplēšanas māksla. Radot mūziku Musique Concrète stilā, vairs neesi atkarīgs no virtuozitātes mūzikas instrumenta spēlē, drīzāk no labām ausīm un poētiskām idejām, un radošas izpausmes. Nīderlandē sāku taisīt pati savus mūzikas instrumentus no atsperēm, jo man patika, cik bagātīgi tās rezonē ar īpatnējiem virstoņiem. Domāju, ka tādā veidā varu atgūt iespēju būt uz skatuves, joprojām spēlēt. Mūzika ar dvēseli dara ko neiedomājamu. Tā atbrīvo tik daudz emociju, kuras vārdos nevar izteikt. Tā kā spēlēju pati savus instrumentus, neviens nezina, kā tiem jāskan, kura ir pareizā tehnika, un tas dod brīvību. Tagad jaunus mūzikas instrumentus jau kādu laiku vairs netaisu, bet dažkārt uzstājos kopā ar draugu kā duets Neon&Landa.