Profesionālais sports un alkoholisms. Sīsī Sabatijas stāsts

Izklaides milzis HBO radījis jaunu dokumentālo filmu "Zem greipfrūtu koka: K. Č. Sabatija stāsts" ("Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story") par daudzu sporta cienītāju iemīļotu ņujorkiešu metēju Sīsī Sabatiju, kas atklāti runā par it kā ar profesionālo sportu nesaistītu tēmu - alkoholismu. Filma, kas ir atklāts ieskats agrākās beisbola superzvaigznes dzīvē un karjerā, šobrīd pieejama "LMT Viedtelevīzijā".