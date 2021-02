"Tet" prasa viest skaidrību par pātraukto Krievijas kanālu izplatīšanas tiesību turētājiem Latvijā

Tādēļ "Tet" vēstulē atbildīgajām iestādēm prasa izvērtēt SIA "Tem LV" un SIA "FoxVision" iespējamo darījumu par retranslācijas un kanālu izplatīšanas tiesību nodošanu no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, kā arī no Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likuma prasību viedokļa.

Neskatoties uz ilgstošiem un vairākkārtējiem informācijas pieprasījumiem, "Tet" nav pieejama juridiski pamatota informācija par TV kanālu "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomediya" un "Kinomiks" retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā. Līdz ar to nav iespējams veikt pienācīgu risku izvērtējumu, kā to pieprasa piemērojamie likumi (tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likuma izpratnē). Televīzijas kanālu izplatītājs ir SIA "Tem LV" - viens no SIA "Baltijas mediju alianses" uzņēmumiem.