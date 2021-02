Pirmdien otro vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 1100 cilvēki

Vakcīnas pirmo poti 11 personas saņēma trijās iestādēs - Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Dzemdību namā un Krāslavas slimnīcā. No 11 vakcinētajiem viena bija ārstniecības persona, bet desmit - ārstniecības iestādes darbinieki.

Kā ziņots, no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.