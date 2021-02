Azartspēļu apgrozījums pērn Latvijā samazinājies gandrīz uz pusi

Tostarp straujākais kritums pagājušajā gadā bijis ieņēmumiem no spēļu galdiem - par 69,3%.

2020.gadā visvairāk ieņēmumu azartspēļu kompānijas guvušas no azartspēļu automātiem - 95,788 miljonus eiro, kas ir par 58,7% mazāk nekā gadu iepriekš.

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm, kas pērn bija 56,853 miljonu eiro apmērā, uzrādot pieaugumu par 3,9% salīdzinājumā ar 2019.gadu, tostarp ieņēmumi no kazino spēles veidoja 42,795 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 8,7%, ieņēmumi no totalizatora - 13,173 miljonus eiro, kas ir par 11,7% mazāk, bet

ieņēmumi no kāršu turnīriem veidoja 0,88 miljonus eiro, kas ir pieaugums 3,1 reizi.

Azartspēļu kompāniju ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) pagājušajā gadā bija 5,323 miljonu eiro apmērā, kas ir par 69,3% mazāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no totalizatora veidoja 1,561 miljonu eiro, kas ir par 51,6% mazāk, bet ieņēmumi no bingo spēļu zālēm bija 0,121 miljona eiro apmērā, kas ir kritums par 47,8%.

Savukārt 2020.gada ceturtajā ceturksnī azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm veidoja 36,571 miljonu eiro, kas ir par 30,5% mazāk nekā trešajā ceturksnī.

Vienlaikus azartspēļu kompāniju kopējais apgrozījums 2020.gadā samazinājies par 48,6%, veidojot 166,894 miljonus eiro.

Inspekcija atzīmē, ka azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas pagājušajā gadā bija slēgtas kopumā 133 dienas -

no 2020.gada 22.marta līdz 9.jūnijam un no 9.novembra līdz 31.decembrim. Savukārt interaktīvo azartspēļu vietnes pagājušajā gadā bija slēgtas 63 dienas - no 8.aprīļa līdz 9.jūnijam.

2020.gadā nozarē kopumā darbojās 16 komersanti, no tiem 10 organizēja azartspēles kazino un spēļu zālēs, pieci pieņēma likmes totalizatora likmju pieņemšanas vietās, savukārt 13 organizēja azartspēles interaktīvajā vidē.