Laiks, kad Maskavā Ventspili zināja labāk kā Rīgu

“Objekts” ir toreizējā Ventspils (Vindavskaja) dzelzceļa stacija, kas šodien pazīstama ar Rīgas dzelzceļa stacijas vārdu. Tās celtniecība tika sākta 1897.g. pēc izdota ukaza par Maskavas-Ribinskas-Ventspils dzelzceļa līnijas izbūvi un Ventspils ostas modernizēšanu, bet svinīgi tika atklāta 1901.gada 11.septembrī - tajā pašā dienā, kad šā dzelzceļa posms Tukums-Ventspils. Tajā pašā gadā, kad pabeigta arī Ventspils dzelzceļa stacijas būve līnijas rietumu galā. Vakarpusē, 18:15, no Maskavas Ventspils stacijas uz Ventspili devās pirmais pasažieru vilciena sastāvs.

Lai gan visas līnijas beigu darbi ilgst vēl trīs gadus, 1901.g. faktiski iezīmēja tās galveno posmu pabeigšanu. Maskavas nomalē, tobrīd vēl neapbūvētajā Krusta vārtu (Krestovskaja zastava) rajonā kravu un pasažieru pārvadājumiem kļuva pieejama viena no tobrīd modernākajām dzelzceļa stacijām Krievijā. Jaunkrievu stilā būvētā pasažieru stacijas ēka bija pilnībā elektrificēta, elektroenerģiju tai nodrošināja sava īpaša elektrostacija, apmeklētāju ērtībām izbūvētas plašas uzgaidāmās telpas, kurām mēbeles tika darinātas pēc īpaša pasūtījuma. Vienīgā neērtība – sākumā vēl tālu no centra esošajā stacijā pasažieru vilcieni no tālienes piestāja vēlu vakarā un važoņus braucienam līdz centram nācās meklēt patālajā Vsjesvjatskas ciemā. Tomēr tas tikai sākumā – drīz vien Ventspils stacija kļūst par lielāko dzelzceļa staciju pasažieru pārvadājumu ziņā visā Krievijā, savienojot Maskavu un Pēterburgu ar Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes guberņām, kā arī ar Vitebsku, Grodņu, Varšavu un citiem impērijas rietumu daļas nozīmīgajiem centriem.