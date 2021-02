Pēc apsūdzībām seksuālā vardarbībā izdevniecība pārtrauc sadarbību ar Merilinu Mensonu

Mensons ar kompāniju "Loma Vista" sāka sadarbību 2015. gadā ar albumu "The Pale Emperor" ("Bālais imperators"). Šī sadarbība ļāva Mensonam saglabāt tiesības uz dziesmām, bet kompānijai bija ierakstu izplatīšanas līgums. Līgums bija spēka arī uz 2017. gada plati "Heaven Upside Down" un pagājušogad izdoto albumu "We Are Chaos".

Merilina Mensona dziesmas ir tikpat šokējošas kā viņa vizuālais tēls, un tās atstājušas paliekošu iespaidu rokmūzikas vēsturē. Mūziķa lielāko hitu vidū ir "The Beautiful People", "The Dope Show", "Rock Is Dead", "Disposable Teens", "The Fight Song", "Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)" u.c.