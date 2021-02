Latviski runājošo vidū vēlme vakcinēties pret Covid-19 pieaug; krievvalodīgo vidū - sarūk

Starp vecuma grupām visbiežāk pret Covid-19 plāno vakcinēties iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem, kamēr visretāk – jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Vecumā no 55 līdz 74 gadiem būtu gatavi vakcinēties 61% aptaujāto, bet jauniešu vidū tikai 44%.