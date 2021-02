Mirušo skaits gada pirmajās divās nedēļās Latvijā pieaudzis par vairāk nekā 40%

No šogad pirmajā nedēļā reģistrētajiem 836 mirušajiem 441 bijusi sieviete, bet 395 - vīrieši, savukārt otrajā nedēļā no 815 mirušajiem 433 bijušas sievietes, bet 382 - vīrieši.

Tostarp 109 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, 152 - vecumā no 65 līdz 69 gadiem, 181 - vecumā no 70 līdz 74 gadiem, 232 - vecumā no 75 līdz 79 gadiem, 315 - vecumā no 80 līdz 84 gadiem, 262 - vecumā no 85 līdz 89 gadiem, bet 205 mirušie bijuši 90 un vairāk gadus veci.