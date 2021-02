SPKC direktore: darbs no mājām būtu jāuzsver kā obligāts

Tādējādi viņa vērsa uzmanību uz to, ka Latvijas darba devēji potenciāli ir mazāk aktīvi attālināta darba nodrošināšanā saviem darbiniekiem. "Visi darba devēji, kuriem būtu jānodrošina savu darbinieku darbs no mājām, tomēr to nedara," atzīmēja SPKC direktore, skaidrojot šādu nostāju ar aizvien relatīvi augsto sabiedrisko transportu un satiksmes noslogojumu pīķa stundās - darbadienu rītos un vakaros.