"Amazon" jaunās rokās: Kas ir Bezosa pēctecis "Amazon" vadītāja amatā?

Un Džasijs ir cilvēks, kas “Amazon” virtuvi zina labi – viņš uzņēmumā ir pavadījis 23 gadus, līdz ar to viņam ir pilnībā skaidrs kompānijas virziens. Tāpat viņš līdz šim vadījis vienu no ienesīgākajiem “Amazon” apakšuzņēmumiem – “Amazon Web Services” (AWS).

Otrdien publiskotie “Amazon” ceturkšņa rezultāti liecina, ka AWS ir viens no “Amazon” dzinējspēkiem. Tieši AWS nodrošina aptuveni pusi no “Amazon” grupas ienākumiem. AWS pirms dažām desmitgadēm, vēl pirms saviem konkurentiem, redzēja potenciālu datortehnikas izmantošanā, kā arī datu uzglabāšanā un to, ka uzņēmumiem būs nepieciešamas mājaslapas.